Биробиджан, 11 апреля 2022, 07:24 — REGNUM Решение о проведении спецоперации в защиту Донбасса было принято из-за того, что на Украине притесняли русских. Об этом заявила эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Анастасия Фраш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в телеграм-канале правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Читайте также: В борьбе за мир в Донбассе погиб ещё один уроженец Еврейской АО
Как сообщало ИА REGNUM, родившийся в Биробиджане командир мотострелкового взвода Вячеслав Москвичев был убит, сражаясь за мир в Донбассе. Ранее стало известно о семи погибших в Донбассе уроженцах Еврейской АО.