Абакан, 11 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Столетний юбилей отметил 10 апреля ветеран Великой Отечественной войны, житель Хакасии Николай Спирин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

R-19.ru Ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Спирин и глава Хакасии Валентин Коновалов

Юбиляра поздравил глава Хакасии Валентин Коновалов. Он зачитал ветерану поздравление от президента РФ Владимира Путина и вручил подарок.

Николай Спирин родился 10 апреля 1922 года в селе Петропавловка Ужурского района Красноярского края. Окончив дивизионную школу в Черногорске, получил звание сержанта. Ушёл на фронт в 1941 году. Воевал в составе 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии ордена Кутузова. Был командиром отделения.

В 1942 году его ранили. В 1943 году был демобилизован по причине тяжёлого ранения в правую руку.

Николай Спиридонович награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией».

В мирное время отучился в торгово-кооперативной школе, работал бухгалтером в Хакпотребсоюзе.

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