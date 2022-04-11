Ульяновск, 11 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжил снижаться коллективный иммунитет к ковиду. За неделю спад составил 2,2%. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным (на 8 апреля), в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 704 138 жителей, в том числе завершил вакцинацию 673 601 человек.

Уровень коллективного иммунитета в настоящее время составляет 53,3%, что на 2,2% меньше, чем было неделей ранее, на 1 апреля (55,5,%). В то же время в Ульяновской области уровень иммунитета к ковиду на 6,8% выше, чем в среднем по России — в целом по стране он составляет 46,5%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области снижается: на 25 марта он составлял 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года около 1,5 тыс. граждан Ульяновской области старше 65 лет получили компенсацию за приобретённые лекарства от COVID-19.