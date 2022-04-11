Манила, , 07:13 — REGNUM На Филиппинах шторм «Меги» затронул более 136,3 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

Отмечается, что циклон распространился на восемь регионов. Более 29,2 тыс. семей эвакуировали из своих домов, ещё 4,5 тыс. человек переехали заранее. По предварительной информации, от стихии пострадали два человека.

Штормом «Меги» повреждено 59 домов, в пяти регионах стал причиной 195 наводнений, повредил 51 дорогу, четыре моста, 251 га посевов, в 15 городах возникли перебои с электроснабжением, в двух — с водоснабжением, прекращена работа 38 портов, 62 учебных заведениях и 56 предприятий. А в регионе Карага в связи со штормом введено чрезвычайное положение.

На оказание помощи пострадавшим от шторма «Меги» правительство Филиппин выделило $41,6 тысяч.

Отмечается, что тропический шторм «Меги» обрушился на Филиппины 10 апреля. Скорость ветра составляла до 29 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2022 года вблизи филиппинского острова Минданао были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.

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