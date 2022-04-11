Пермь, 11 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Пермском крае с 11 апреля начинают ремонтные работы на мосту через реку Полазна. Об этом сообщает краевой минтранс.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Ремонту подвергнут инженерное сооружение на участке трассы Пермь – Березники. Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновленный участок должны сдать в эксплуатацию с 30 июня 2022 года.

Стоит отметить, ремонт моста начался в конце июня 2021 года. Диагностика показала, что сооружение нуждается в замене мостового полотна. Рабочие отремонтировали половину моста. В 2022 году предстоит завершить ремонт.