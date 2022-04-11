В Бразилии более 40 детей привили по ошибке от COVID-19 не тем препаратом
Бразилиа, 11 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Более 40 детей привили в Бразилии по ошибке препаратом от коронавируса, предназначенным для вакцинации взрослых людей. Об этом 10 апреля сообщил новостной портал G1.
Инцидент произошёл в небольшом городе Афогадус-да-Ингазейра. Для вакцинации детей использовался препарат Janssen, предназначенный для взрослых. После прививки побочные эффекты наблюдались у шести из привитых детей, одному ребёнку потребовалась госпитализация.
Медработницу, перепутавшую ампулы с препаратом, временно отстранили от исполнения обязанностей, в настоящее время проводится разбор причин и обстоятельств инцидента.
В Бразилии для вакцинации детей фармрегулятором одобрен препарат производства компании Pfizer, препарат Janssen. В стране от коронавируса полностью привиты 157 млн жителей, а более 71 млн человек ревакцинированы. Вакцинация детей от пяти до одиннадцати лет началась с середины января текущего года.
Стоит отметить, что в Бразилии уже случались инциденты с ошибочной вакцинацией детей препаратами для взрослых.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии для лечения COVID-19 одобрено применение противовоспалительного препарата барицитиниб.