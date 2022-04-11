Тольятти, Самарская область, 11 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, учреждённый правительством региона, 29 апреля 2022 года выберет подрядчика, который должен будет достроить жилые объекты на улице 40 лет Победы, 5 в Тольятти. Стартует тендер с цены 717 874 283 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Недострой

Речь идёт о комплексе жилых домов переменной этажности (5-14 этажей). Общее количество квартир в трёх домах — 281, из которых по 117 жилых помещений в четырнадцатиэтажных зданиях. Участок, на котором стоят объекты, находится в субаренде. Окончание общего срока выполнения работ — 15 декабря 2022 года.

В 2014 году первоначального застройщика этих объектов признали банкротом. Дома, о которых идёт речь в тендере, — это проекты ЖСК «Виктория» (ранее — ООО «АвтоХолдингСервис»). В декабре 2019 года по ним было принято решение о достройке силами фонда.

Напомним, ранее схожие тендеры на достройку проблемных домов объявили в Ленобласти.