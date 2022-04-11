Токио, 11 апреля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопросы журналистов 11 апреля, уклонился от ответа о присоединении к санкциям и дате прекращения закупок у России угля, — передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Мы рассчитываем как можно скорее принять меры по увеличению числа источников энергии, включая возобновляемые, такие как АЭС, а также по диверсификации поставщиков энергоносителей», — заявил японский политик сотрудникам СМИ.

Сейчас доля российского угля в японском импорте составляет около 11%. 8 апреля 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о том, что страна намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить его.