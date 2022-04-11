Мадрид, 11 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Гитарист и один из основателей испанской рок-группы La Unión Марио Мартинес умер «после долгой борьбы». Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Twitter.

Испания

«Друзья, сегодня очень печальный день для La Unión. Марио Мартинес, ключевая фигура в нашей истории, участник и создатель великих моментов и песен, покинул нас после долгой борьбы. Вся поддержка и соболезнования его семье», — сообщили представители группы.

Группа La Unión является представителем испанской «новой волны». Коллектив наиболее известен своей песней 1984 года «Lobo Hombre en París».