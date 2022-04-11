Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Утром 11 апреля на электронные адреса школ, детских садов, социальных и административных учреждений Сахалина поступили сообщения о минировании зданий, написало astv.ru.

Rafael Mizrahi Бомба

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Из всех зданий организаций, в которые поступили письма с угрозами взрыва, были все эвакуированы. На местах проводили обследование спецслужбы. Известно, что подобная эвакуация и проверки зданий проходили 11 апреля на юге и севере островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 11 апреля утро для школьников началось с эвакуации.