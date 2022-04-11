Владивосток, , 07:03 — REGNUM В посёлке Кировка районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Палка для наказания учеников Сергей Строителев © ИА REGNUM

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В январе 2021 года бывший замначальника участка лесоперерабатывающего предприятия в селе Хвищанка Кировского района, узнав, что в рабочее время тракторист находится в состоянии алкогольного опьянения и не работает, нанес ему множественные удары деревянной киянкой по голове и телу, от которых работник умер.

Кроме того, он обнаружил в хижине, где проживали работники предприятия, лесозаготовителей, которые распивали алкоголь в рабочее время. Фигурант возмутился происходящим и нанес киянкой удар по голове одного из разнорабочих, причинив тяжкий вред его здоровью.

Суд признал 63-летнего подсудимого виновным и назначил ему итоговое наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Бурлинского района Алтайского края получила 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за избиение до смерти своего годовалого сына.