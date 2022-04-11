Мадрид, 11 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Испанской «Народной партии» (Partido Popular) и её лидеру Альберто Нуньесу Фейхоо необходимо «изгнать любой намек на коррупцию в его окружении». Об этом заявила пресс-секретарь парламентской группы Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Сенате Эва Гранадос.

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Она также призвала правых избегать сотрудничества с национал-консерваторами из «Голоса» (Vox), чтобы «не поддаться шантажу ультраправых».

Гранадос отметила тот факт, что «Народная партия» «восстановила диалог с правительством».