Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. На Сахалине за март существенно поднялись цены на бананы и стиральный порошок. Дешевле стали продаваться огурцы (-6,4%), помидоры (-4,3%) и неразделанная мороженная рыба (-4,1%), сообщило astv.ru со ссылкой на данные Сахалинстата.

(сс) StockSnap Бананы

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В среднем продукты питания за месяц подорожали на 4,23%, за февраль этот показатель составлял — 1,4%. Больше всего взлетели цены на бананы — на 40%. Чуть более 20% подорожали сахар и лук. Дороже стали печень говяжья, чеснок, консервы мясные, капуста, рис, маргарин, какао.

Непродовольственные товары на Сахалине прибавили в цене в среднем 12,24%. Более всего подскочили цены на стиральный порошок — на 40,8%.

Подорожали также лекарства — в среднем на 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области растут цены на товары, которые всегда дорожают весной. Об этом заявила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.