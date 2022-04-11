История вопроса

Ситуация в Западной Сахаре остается сложной. Главная тема споров — статус этой территории. По мнению ООН, Западная Сахара — это недеколонизованная территория. Некоторые страны, такие как США и некоторые страны Европы, считают Западную Сахару марокканской колонией. Позиция России и Германии иная — они не считают, что Королевство Марокко может претендовать на территорию Западной Сахары. По мнению некоторых экспертов, конфликт далёк от завершения. Возможных вариантов много: от получения полной независимости до вхождения в состав Марокко. Спорная территория богата нефтяными месторождениями, и поэтому ожидать добровольных уступок от участников конфликта не приходится.