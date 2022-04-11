Мадрид, 11 апреля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Нарушение сахарского консенсуса «дискредитирует надежность лидера» в лице премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом заявил лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо в интервью изданию ABC.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

«Ни один премьер-министр никогда не осмеливался сделать это», — сказал Фейхоо, комментируя решение Санчеса поддержать идею о статусе Западной Сахары, предложенную Марокко.

По его словам, то, что Санчес сделал в международной политике, «и, в частности, нарушение 45-летнего консенсуса с нашей сбалансированной позицией между Алжиром, Марокко, Западной Сахарой и ООН, доказывает, что ему очень трудно доверять».