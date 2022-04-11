Токио, , 06:46 — REGNUM За 2021 год премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида заработал 49,8 млн йен ($400 тысяч). Об этом со ссылкой на опубликованные данные сообщил ТАСС.

Фумио Кисида U.S. Department of State

Фумио Кисида зарабоал больше своего предшественника — бывший премьер-министр Есихида Суга в свое время сообщал о доходе в $234 тысячи.

В среднем за прошлый год суммарный доход депутатов японского парламента составлял около 233 тысяч долларов в год.

Отметим, что с учетом цен в стране доходы японских политиков нелья назвать особо крупными. К примеру, средняя цена квартиры в Токио составляет около 600 тысяч долларов.