Ресифи, Бразилия, , 06:38 — REGNUM Более 40 бразильских детей по ошибке привили от COVID-19 препаратом Janssen, предназначенным для взрослых. Об этом сообщает портал G1.

Вакцинация против коронавируса в Бразилии (сс) Phill Natal

Отмечается, что шестеро из вакцинированных детей испытывали побочные явления в виде рвоты, тошноты и высокой температуры, а одного из них даже пришлось на небольшое время госпитализировать.

Инцидент произошёл в населённом пункте Афогадус-да-Ингазейра. Префектура города уже отстранила ответственную за ошибку сотрудницу, которая перепутала ампулы Janssen для взрослых и препарат для вакцинации детей фармацевтической компании Pfizer.