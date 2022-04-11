В Приамурье рост цен на продукты питания объяснили инфляцией
Благовещенск, 11 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Амурской области растут цены на товары, которые всегда дорожают весной. Об этом заявила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»
Читайте также: В Амурской области сахар подорожал на 36%
При этом Оксана Кукшенева подчеркнула, что повышенный спрос на товары первой необходимости уже снижается. Люди стали реже покупать сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны и консервы. Запасы продуктов питания в области сформированы в достаточном количестве, заверила глава минэкономразвития региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье фиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. Сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%.