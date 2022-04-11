Благовещенск, 11 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Амурской области растут цены на товары, которые всегда дорожают весной. Об этом заявила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«За текущую неделю сохранился рост цен на овощи, это сезонный фактор. Подорожали картофель, капуста, лук, морковь, свекла. Также фиксируется снижение темпов роста цен на молоко, подсолнечное масло, муку, чай, хлеб, гречку, вермишель. Кроме того, регистрируем снижение цен на сахар, соль, огурцы, помидоры и яблоки. По остальным позициям социально значимых товаров повышение в пределах инфляционной составляющей», — отметила министр на заседании антикризисного штаба под председательством главы региона Василия Орлова.

При этом Оксана Кукшенева подчеркнула, что повышенный спрос на товары первой необходимости уже снижается. Люди стали реже покупать сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны и консервы. Запасы продуктов питания в области сформированы в достаточном количестве, заверила глава минэкономразвития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье фиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. Сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%.