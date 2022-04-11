Кемерово, , 06:36 — REGNUM В ДТП в Беловском округе Кузбасса с участием автомобиля скорой помощи травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, медицинская помощь потребовалась также 45-летней фельдшеру и 51-летней медсестре скорой, передвигавшимся на пассажирских сидениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Машина скорой медицинской помощи Pixabay.com

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«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Киа К5», двигаясь на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу спешившему на вызов автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем «Газель Некст», — уточнили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.