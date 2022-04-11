Мадрид, 11 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) решил приостановить свои контакты с нынешним испанским правительством. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) -jkb- Демонстрация активистов ПОЛИСАРИО в Мадриде (ноябрь 2006 года)

Отмечается, что решение было принято после недавнего совместного заявления правительств Испании и Марокко о нормализации отношений.

В заявлении делегации Фронта ПОЛИСАРИО в Испании указывается также, что это решение принято после поддержки правительством Педро Санчеса «незаконного предложения марокканского оккупанта, целью которого является узаконить аннексию территорий Западной Сахары силой и игнорирование неотъемлемых прав сахарского народа на самоопределение и независимость».