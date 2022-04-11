Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 53-летняя женщина отдала мошенникам 840 тыс. рублей. Деньги у неё выманили с помощью поддельного сайта, сообщили журналистам представители полиции.

Телефонный мошенник

По данным следствия, эта женщина хотела вложить деньги в проекты «Газпрома». В течение года она вносила средства, но после попыток вывести их неизвестные перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан не доверять незнакомцам и не выполнять их указаний.