Новосибирск, 11 апреля 2022, 06:29 — REGNUM Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост. Об этом стало известно во время оперативного совещания сегодня, 11 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным официального телеграм-канала «Новосибирь», она возвращается в сферу образования.
При этом исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков.
Ранее стало известно, что заместителем губернатора Новосибирской области в Москве назначен Максим Кудрявцев.
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