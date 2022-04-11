Новосибирск, 11 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост. Об этом стало известно во время оперативного совещания сегодня, 11 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Еженедельное оперативное совещание в правительстве Новосибирской области

По данным официального телеграм-канала «Новосибирь», она возвращается в сферу образования.

При этом исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков.

Ранее стало известно, что заместителем губернатора Новосибирской области в Москве назначен Максим Кудрявцев.