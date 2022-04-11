Ужгород, Украина, , 06:26 — REGNUM В Ужгороде демонтировали памятник Пушкину. Решение о сносе приняли 11 апреля на внеочередной сессии депутаты Ужгородского совета, — сообщают «Известия».

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

Ранее памятники поэту были ранее снесены в двух других городах на западе Украины — в Тернополе и Мукачево. В последнем случае власти также сняли табличку со школы имени Пушкина.

Снос памятников местные власти объясняют желанием провести дерусификацию Украины. Отметим, что 6 апреля депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект, запрещающий присваивать топонимым, связанные с Россией.