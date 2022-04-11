Новосибирский губернатор сменил своего заместителя в Москве
Новосибирск, 11 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Новосибирской области в Москве назначен Максим Кудрявцев. Об этом на оперативном совещании сегодня, 11 апреля, сообщил глава региона Андрей Травников.
Novo-sibirsk.ru
Правительство Новосибирской области
При этом Василий Смирнов переходит на другую работу.
Куда именно губернатор не уточнил.
Напомним, что в 2014 году бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов стал врио вице-губернатора Новосибирской области.