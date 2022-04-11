Новосибирск, 11 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Новосибирской области в Москве назначен Максим Кудрявцев. Об этом на оперативном совещании сегодня, 11 апреля, сообщил глава региона Андрей Травников.

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При этом Василий Смирнов переходит на другую работу.

Куда именно губернатор не уточнил.

Напомним, что в 2014 году бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов стал врио вице-губернатора Новосибирской области.