Москва, 11 апреля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В России наблюдается рост числа разрешений на работу для высококвалифицированных иностранных специалистов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из материалов МВД РФ по миграционной политике за январь и февраль 2022 года, сообщает ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трудовые мигранты

«За январь и февраль 2022 года оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства — высококвалифицированным специалистам — 6019, квалифицированным специалистам — 775», — говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что в первые два месяца 2021 года данные показатели составили 3852 и 517 соответственно.

Согласно данным министерства, с начала 2022 года оформлено более 12,7 тысяч разрешений на работу для иностранцев: эта цифра — на 5,8 тысяч больше, чем за январь и февраль 2021 года. Помимо этого, почти в два раза увеличилось число оформленных патентов на работу для мигрантов.