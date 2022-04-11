Владивосток, , 19:07 — REGNUM Во Владивостоке, в жилом районе Патрокл, продолжается строительство школы на 1275 мест и детского сада на улице Крыгина в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Детский сад по нацпроекту «Образование» Пресс-служба мэрии Владивостока

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Помимо учебных классов в школе будет два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр. Ещё одна особенность будущей школы — эксплуатируемая кровля.

По словам замруководителя Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Ларисы Макаровой на объекте ежедневно работают 119 человек.

«В будущей школе уже выполнены земляные работы, подготовлены котлованы под нижние и верхние корпуса. Готовится под заливку фундаментная плита, завершается ее армирование. Параллельно ведётся устройство буронабивных свай под подпорные стены. В части помещений детского сада стены оштукатурены и покрашены, уложен линолеум. В санитарных комнатах и пищеблоке уложен кафель. Продолжается установка сантехники», — пояснила Лариса Макарова.

Общественные наблюдатели следят за реализацией национальных проектов. «Народные контролёры» побывали на стройплощадках школы и детского сада.

«Приморский край одним из первых в России запустил такой механизм мониторинга за реализацией нацпроектов и получения обратной связи от населения, как институт общественных наблюдателей.

Мы увидели, что в детском саду уже готовятся к благоустройству территории — асфальт практически положен, на площадках смонтируют прорезиненное покрытие, установят беседки и малые архитектурные формы, а также игровые комплексы. Сад с видом на море должен порадовать как детей, так и их родителей. Инфраструктура в городе развивается, и это в большей мере заслуга нацпроектов», — сказал общественный наблюдатель Иван Чигарев.

Как сообщало ИА REGNUM, общая протяженность участков дорог, которые в 2022 году будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Приморье составит более 100 км. По большинству объектов определены подрядчики, в некоторых муниципалитетах работы уже начались.