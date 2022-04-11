Херсон, 11 апреля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Херсонской области разминировали и вывезли боеприпасы и оружие из детского сада, который использовался ВСУ как опорный пункт. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

(сс)kheinz Ребенок

Подразделение морской пехоты ВСУ переоборудовало половину дошкольного учреждения в военный объект: обнесло детсад по периметру колючей проволокой, разместило огневые точки, окопы и блиндажи, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми, отмечают в ведомстве.

На территории детского сада были организованы учебные классы по подрывному делу и специальной подготовке. Это доказывают найденные документы.

«От местных жителей известно, что военный опорный пункт располагался в детском саду с 2014 года. Это можно понять из документов с мест проживания, что они здесь были очень давно… Также здесь проходили подготовку – инженерную, специальную. Что указывает на то, что здесь установлены взрывные устройства, что им не помешали дети обучаться здесь, практиковаться», — сообщил военнослужащий Павел.

Документы также свидетельствует, что в детском саду располагалась рота морской пехоты из 59 человек, из них – 17 офицеров. Пост они назвали «Арбалет».

«В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Здесь же находился командный пункт», — сообщил военнослужащий ВС РФ Павел.

Отмечается, что каждый объект, который занимали украинские военные, обследуется инженерно-сапёрными подразделениями Вооружённых сил России. И это уже не первый детский сад в Херсонской области, переоборудованный солдатами ВСУ под командный пункт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские миномётчики 10 апреля убили женщину в посёлке Старомихайловка Донецкой Народной Республики.