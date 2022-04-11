Уссурийск, Приморский край, , 06:18 — REGNUM Шамана из Якутии, приговорённого к принудительному лечению за намерение свергнуть президента РФ Владимира Путина, перевезли из одной психиатрической больницы в другую. Теперь Александр Габышев будет проходить лечение в городе Уссурийск Приморского края, сообщил в своём телеграм-канале адвокат шамана Алексей Прянишников.

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Перевозка Александра Габышева из Новосибирска состоялась 9 апреля.

«При этом вопрос о его участии в завтрашнем заседании кассационного суда, на котором будет рассматриваться наша жалоба на принудительное лечение, не решён никак», — отметил Алексей Прянишников.

Как сообщало ИА REGNUM, на принудительное лечение в Новосибирск Александр Габышев был отправлен в сентябре 2021 года по решению Верховного суда Якутии. Задержали шамана в сентябре 2019 года во время пешего поход из Якутии в Москву, целью которого было «изгнать Путина» и «вернуть народовластие».