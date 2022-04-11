Мехико, , 06:08 — REGNUM Мексиканцы на выборах, прошедших 10 апреля, проголосовали против досрочного прекращения полномочий президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Eneas De Troya

По предварительным данным (обработано около 1% бюллетеней) за то, чтобы нынешний президент остался на своем посту проголосовало 89,3% участников выборов, против — 9,2%.

Нынешний глава Мексики Андреа Мануэль Лопес Обрадор сам инициировал голосование, стремясь продемонстрировать своим политическим оппонентам поддержку населения страны.

Лопес Обрадор занимает президентский пост с 1 декабря 2018 года, его полномочия истекают в в конце 2024 года.