Мехико, 11 апреля 2022, 06:08 — REGNUM Мексиканцы на выборах, прошедших 10 апреля, проголосовали против досрочного прекращения полномочий президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Eneas De Troya

По предварительным данным (обработано около 1% бюллетеней) за то, чтобы нынешний президент остался на своем посту проголосовало 89,3% участников выборов, против — 9,2%.

Нынешний глава Мексики Андреа Мануэль Лопес Обрадор сам инициировал голосование, стремясь продемонстрировать своим политическим оппонентам поддержку населения страны.

Лопес Обрадор занимает президентский пост с 1 декабря 2018 года, его полномочия истекают в в конце 2024 года.