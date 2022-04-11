Пекин, , 06:05 — REGNUM Новый рекорд с начала пандемии по суточному числу заражений SARS-CoV-2 зарегистрирован в Китае. Об этом 11 апреля сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние 24 часа в стране подтверждено 27 595 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди заразившихся SARS-CoV-2 явные симптомы в виде кашля, повышенной температуры, общего недомогания, были диагностированы только у 1184 человек, остальные 26 411 являются бессимптомными носителями вируса.

Отмечается, что только 86 человек из общего числа носителей коронавируса прибыли из-за рубежа. Всего в КНР проходят лечение от COVID-19 более 242,2 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем семь дней назад, 4 апреля.

Показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за воскресенье, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 184 человек, остальные 26 411 — бессимптомные носители. Лишь 86 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы. Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 242,2 тыс. человек — это в 2,2 раза больше, чем 4 апреля. Самая мощная вспышка инфекции зарегистрирована в Шанхае, здесь находятся около 80% инфицированных. Уточняется, что, хотя заболеваемость в стране растёт, число пациентов с явными симптомами заболевания в медучреждениях страны сокращается, а бессимптомных носителей коронавируса становится больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае был обновлён рекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.

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