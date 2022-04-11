Благовещенск, , 05:59 — REGNUM В посёлке Моховая падь в Благовещенске произошло ДТП с участием локомотива. В аварии никто не пострадал, сообщил Телепорт.рф.

Авария на железнодорожном переезде Юфоут.мвд.рф

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Столкновение произошло вечером 10 апреля на железнодорожном переезде. Легковая машина сильно деформировалась в ДТП. Фото с места происшествия горожане публикуют в соцсетях.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, товарный поезд и грузовой автомобиль столкнулись на переезде в Амурской области в октябре. Тогда ДТП произошло на станции Ледяная, водитель грузовика погиб на месте.