Благовещенск, 11 апреля 2022, 05:59 — REGNUM В посёлке Моховая падь в Благовещенске произошло ДТП с участием локомотива. В аварии никто не пострадал, сообщил Телепорт.рф.
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Столкновение произошло вечером 10 апреля на железнодорожном переезде. Легковая машина сильно деформировалась в ДТП. Фото с места происшествия горожане публикуют в соцсетях.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, товарный поезд и грузовой автомобиль столкнулись на переезде в Амурской области в октябре. Тогда ДТП произошло на станции Ледяная, водитель грузовика погиб на месте.