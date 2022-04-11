Париж, 11 апреля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон не проходит во второй тур выборов, несмотря на высокий результат голосования. Об этом 11 апреля сообщил глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

Бомпар назвал результат, полученный Меланшоном на выборах главы государства «невероятным» и поблагодарил всех, кто способствовал достижению такого результата. Как пояснил Бомпар, полученный результат, всё же, оказался недостаточным для прохода во второй тур выборов.

По данным МВД Франции, после обработки 97% бюллетеней лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Меланшон набрал 21,95% голосов избирателей и стал третьим в президентской гонке. На втором месте оказалась лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за неё отдали свои голоса 23,97% избирателей.

Лидирует по результатам первого тура голосования действующий президент Франции Эммануэль Макрон, он набрал 27, 35% голосов. Второй тур президентских выборов запланирован на 24 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Макрон стал лидером в первом туре голосования на выборах главы Франции после обработки 95% бюллетеней. При этом в столичном регионе Иль-де-Франс, где обработаны 75% бюллетеней, лидером стал Жан-Люк Меланшон, получивший 29,5% голосов.