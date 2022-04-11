Владивосток, , 05:46 — REGNUM Во Владивостоке третий день продолжаются поиски девятилетней девочки.

Международный день пропавших детей © Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

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По информации организации «ПримПоиск», Полина Николенко ушла из дома №22 на улице Днепровской 9 апреля. Родители до сих пор не знают, где она находится.

В день исчезновения была одета в чёрный плащ, синюю кофту и такого же цвета джинсы, чёрные ботинки на шнурках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском районе Бурятии организованы поиски пропавшего ребёнка.