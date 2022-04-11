Биробиджан, 11 апреля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Старший советник юстиции Анатолий Толстихин получил должность руководителя прокуратуры Биробиджана. Он уже представлен коллективу, сотрудникам правоохранительных органов и представителям городской власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

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Место прокурора освободилось в феврале в связи с переводом экс-главы городского надзорного ведомства Антона Николенко на работу в Якутск. Там он также возглавил прокуратуру.

Анатолий Толстихин работает в прокуратуре с 2008 года и имеет поощрения от Генпрокурора РФ и руководителя регионального надзорного ведомства за качественное исполнение своих служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Биробиджане также сменили главу города. С 1 марта вступил в эту должность Максим Семёнов.