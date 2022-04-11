Тяньцзинь, Китай, 11 апреля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Пионер химической дистилляции в Китае и известный эксперт химической промышленности Юй Гоцун скончался 6 апреля в возрасте 100 лет в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Юй был пионером современной технологии промышленной дистилляции в Китае. Он разработал технологию разделения тяжелой воды, заложив основу для атомной промышленности Китая.

Технология дистилляции Юя также широко применялась в химической промышленности Китая. Он проводил исследования в области технологии больших промышленных дистилляционных башен, что способствовало стремительному развитию нефтехимической промышленности Китая.

Юй также добился ряда достижений в области границы раздела газ-жидкость и передачи вычислений. Юй родился в ноябре 1922 года в городе Гуанчжоу южно-китайской провинции Гуандун. Он окончил Юго-Западный ассоциированный университет в 1943 году. В 1945 году он отправился учиться в Соединенные Штаты, где ему была присуждена докторская степень.

Юй был одним из первых ученых, вернувшихся на родину после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Он начал преподавать в Тяньцзиньском университете в 1952 году и продолжал работать там до 90 лет. В 1991 году Юй был избран членом Китайской академии наук.