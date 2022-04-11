Пекин, , 05:26 — REGNUM Наземная станция Китайских спутников дистанционного зондирования официально получила возможность принимать, обрабатывать и распространять данные, передаваемые со спутника Landsat-9, сообщает Научно-исследовательский институт аэрокосмической информации Китайской академии наук, передает агентство Синьхуа.

Бермудские Острова, вид со спутника Landsat 8

Станция получает данные от Landsat-5 с 1986 года. Она также предоставляет пользователям данные наблюдений Landsat-7 и Landsat-8. У нее также имеется пять филиалов — четыре в Китае и один в Арктике. Станции в Пекине, Синьцзяне и Хайнани завершили международную сертификацию наземных станций спутника Landsat-9, отметили в институте.

Спутник Landsat-9 был запущен в сентябре прошлого года и начал функционировать в январе этого года.

Наземная станция спутника дистанционного зондирования земли в Китае будет предоставлять стандартные данные Landsat-9 и продукты с добавленной стоимостью пользователям по всей стране в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить непрерывное обновление данных спутниковых наблюдений Landsat и удовлетворить требования научных исследований и приложений.

Китайская наземная станция дистанционного зондирования Земли, один из крупнейших приемников и процессоров спутников в мире, отвечает за прием данных со всех гражданских спутников наземного наблюдения страны и спутников космической науки.