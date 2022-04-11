Владивосток, 11 апреля, 2022, 05:29 — ИА Регнум. По уточненной информации 11 апреля сообщения о «минировании» получили 13 школ Владивостока и детский сад.

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«Администрация Владивостока подтвердила информацию о поступлении сигналов о «заминировании» школ №60, 48, 63, 61, 82, 68, 14, 83, 52, 38, 51, 10, 76, а также детского сада №23», — написали «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 11 апреля эвакуировали детей одной из школ.