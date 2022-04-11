Пекин, 11 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что пережившие инсульт и практиковавшие сидячую форму гимнастики тайцзицюань пациенты, имели такое же или большее улучшение своих спортивных способностей, чем те, кто участвовал в стандартных реабилитационных упражнениях после инсульта, сообщает агентство Синьхуа.

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В исследовании, опубликованном 7 апреля в журнале Stroke, рецензируемом ведущем журнале Американской ассоциации по борьбе с инсультом, говорится о регулярных сидячих упражнениях тайцзицюань для людей, которые недавно перенесли инсульт и испытывали слабость рук или частичный паралич.

Тайцзицюань, многовековое китайское боевое искусство, а ныне популярная форма упражнений, включает в себя серию медленных мягких движений и физических поз, медитативное состояние ума и контролируемое дыхание.

«Мы пересмотрели движения тайцзицюань для людей со слабостью или частичным параличом конечностей. Комплекс упражнений был разработан таким образом, чтобы участники могли двигать ослабленной рукой с помощью здоровой руки», — сказал представитель Юньнаньского университета традиционной китайской медицины Чжао Цзе, который является ведущим автором исследования.

Исследование проводилось в двух больницах традиционной китайской медицины в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая. Исследователи набрали 160 взрослых со средним возрастом 63 года, которые перенесли свой первый в жизни ишемический инсульт в течение шести месяцев после участия в исследовании и сохранили способность пользоваться по крайней мере одной рукой.

Среди участников половина была случайным образом распределена на программу сидячего тай-чи, а другая половина была частью контрольной группы, которая принимала участие в стандартной программе упражнений для реабилитации после инсульта. Шестьдесят девять человек в группе сидячего тай-чи и 65 человек в контрольной группе завершили 12-недельную программу обучения и 4-недельное наблюдение.

Участники группы сидячего тай-чи показали лучшую функцию рук и рук и контроль равновесия в положении сидя, и по сравнению с контрольной группой у них значительно уменьшились симптомы депрессии, улучшился диапазон движений плеч и значительно улучшилась повседневная деятельность и качество жизни, согласно исследованию

По словам исследователей, результаты показали, что практика «разум-тело» является эффективным способом улучшения баланса, координации, силы и гибкости, особенно для людей, перенесших инсульт, со слабостью кисти и предплечья или частичным параличом.