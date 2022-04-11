Хабаровск, 11 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Наладить реализацию «социального» хлеба без торговой надбавки поручил минпромторгу и главам муниципальных образовании губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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«По данным Росстата, мы видим, что в регионе фиксируется опережающий темп роста, чем по стране в целом. По решению правительства России, принятому 18 марта, Хабаровскому краю выделено 10,7 млн рублей на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. В ближайшее время выделенные деньги дойдут до адресатов. Предложил ввести «социальный» хлеб, доступный для максимального числа граждан, и согласовать с нашими торговыми организациями нулевые надбавки», — сообщили в телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки выделили 92,3 млн рублей на поддержку местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий — такая мера оказывается ежегодно в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».