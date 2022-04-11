Южно-Сахалинск, , 05:18 — REGNUM Шесть землетрясений были зарегистрированы сейсмологами в акватории Тихого океана рядом с островами Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом 11 апреля сообщили журналистам в филиале Единой геофизической службы РАН, расположенном в городе Южно-Сахалинске.

Землетрясение Martin Luff

Магнитуда землетрясений составила от 2,3 до 3,3. Очаги располагались на глубине от 22 км до 162 км.

По данным регионального ГУ МЧС, жалоб от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Пострадавших в результате землетрясений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,0, которое произошло на Камчатке.

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