Штат Мичиган, США, 11 апреля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В США члены байкерского клуба Iron Coffins жестоко избили посетителя бара. По данным Fox News, инцидент произошел в баре Wolf’s Den Bar, работающем в штате Мичиган.

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Выходя из заведения, 35-летний посетитель случайно наткнулся на одного из байкеров. Разгорелся конфликт. Попытка мужчины покинуть территорию успехом не увенчалась. Несколько байкеров избили мужчину.

Врачи наложили на голову жертве 28 швов. Пострадавший жалуется на ужасную головную боль.

Нападавших удалось найти — полиция, опубликовав фотографии подозреваемых в соцсетях, смогли узнать их имена за несколько часов.

Бар, где произошла драка, находится рядом с полицейским участком, однако на момент инцидента полиции рядом не было — все полицейские были на дежурстве.