Гуанчжоу, Китай, , 05:15 — REGNUM В индустриальном парке Китай — Южная Корея в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая, заключены сделки по проектам с общим объемом инвестиций более 190,2 млрд юаней (около $30 млрд) сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Гуанчжоу jo.sau

Ожидается, что после завершения строительства индустриальный парк Хуэйчжоу, один из трех крупных индустриальных парков в стране, который ориентирован на предприятия из Южной Кореи и способствует экономическому и торговому обмену с этой страной, займет общую площадь более 94 квадратных километров. Госсовет КНР одобрил создание парка в 2017 году, и строительство пяти основных секций парка началось последовательно примерно в 2018 году.

На сегодняшний день, по данным муниципального правительства Хуэйчжоу, парк запустил 165 проектов с предполагаемой стоимостью производства около 309 млрд юаней.

Индустриальный парк будет сосредоточен на привлечении инвестиций и предприятий из таких отраслей, как интеллектуальные мобильные терминалы, видеодисплеи сверхвысокой четкости, интеллектуальная энергетика, искусственный интеллект (ИИ) и лазерное аддитивное производство.

Хуэйчжоу — крупный торговый города Гуандуна, обеспечивающий торговлю с Южной Кореей. Только в 2021 году между Хуэйчжоу и этой страной было импортировано и экспортировано товаров на сумму более 19,28 млрд юаней, что на 38,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на март в Хуэйчжоу было создано 305 предприятий, финансируемых Южной Кореей, из которых 36 инвестировали более $10 млн соответственно, в основном в электронную, информационную и химическую промышленность города.