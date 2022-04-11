Владивосток, 11 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке 11 апреля эвакуировали детей одной из школ.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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«Поступила информация о заминировании школы №82 в микрорайоне Снеговая Падь. Детей, которые были на уроке физкультуры, отправили на улицу, в чём были. Официальных комментариев пока нет», — сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 11 апреля эвакуировали часть школ.