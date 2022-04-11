Москва, 11 апреля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Сбербанк с 11 апреля 2022 года снизил ставки по большинству ипотечных программ на 2,1% — до 16,9%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ставки снизились на покупку вторичной недвижимости и новостроек, говорится в сообщении.

«Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку», — пояснили в Сбербанке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля 2022 года Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, в результате чего минимальная ставка по ним составит 19,9%.