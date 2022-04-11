Буэнос-Айрес, , 05:10 — REGNUM Китайская технологическая фирма и производитель бытовой электроники Xiaomi открыла свой первый магазин в Аргентине, приблизив бренд к своим аргентинским покупателям, сообщает агентство Синьхуа.

Xiaomi Jon Russell

«Аргентина, конечно, очень важный рынок для Xiaomi», — сказал менеджер бренда в Аргентине Сун Хань, заявив, что открытие магазина является частью плана расширения Xiaomi.

Расположенный в Abasto Shopping, крупнейшем торговом центре в центре Буэнос-Айреса, магазин демонстрирует различные виды продукции Xiaomi, начиная от смартфонов, телевизоров, роботов-пылесосов и заканчивая электробритвами, зубными щетками и скейтбордами.

Продукция Xiaomi будет распространяться в Аргентине компанией Solnik-Etercor, генеральный директор которой Хуан Пабло Байарди заявил, что он с нетерпением ждет возможности обслуживать и расширять местную базу поклонников бренда.

«Мы знаем, что существует сообщество поклонников бренда, и управление им через официальную стратегию магазина — это то, что мы пытались сделать в течение долгого времени», — сказал Байарди.

Байарди отметил, что бренд Xiaomi должен быть локализован, и открытие физического магазина в центре аргентинской столицы теперь создало рабочие места. Основанная в 2010 году, компания Xiaomi в настоящее время представлена более чем в 100 странах и регионах по всему миру и известна своими смартфонами.