Хабаровск, 11 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В Хабаровске 11 апреля утро для школьников началось с эвакуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«В 9:30 на электронную почту администрации города поступило письмо с информацией о заложенных взрывных устройствах в школах №№ 6, 15, 16, 32, 44, 51, 58, а также экономической гимназии и Волочаевском лицее. Всего в срочном порядке эвакуировали 6756 учеников и 351 сотрудника. Службы экстренного реагирования приступили к обследованию зданий», — пояснили в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонного террориста привлёк к ответственности Губкинский городской суд Белгородской области.