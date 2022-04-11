Якутск, , 05:08 — REGNUM Административный штраф назначен первому замминистру строительства Якутии Галине Новиковой за слишком долгое рассмотрение обращения от жителя республики. Ответ якутянину был направлен с нарушением установленного срока в 30 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Штраф Uriston.com

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Размер штрафа составил 5 тыс. рублей. В министерство строительства житель Якутии обращался с вопросом о возможности получить поддержку государства потому, что лишился жилья.

«Однако, чиновниками регионального министерства обращение заявителя по существу не рассмотрено, даны разъяснения по вопросам, не поставленным гражданином», — отметили в прокуратуре.

Административное дело было возбуждено по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Галина Новикова пыталась обжаловать решение суда о назначении штрафа, но вердикт остался неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году возглавляющий министерство спорта Якутии Георгий Балакшин был оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение прав предпринимателей. Чиновник вовремя не рассчитался с ними по госконтрактам.