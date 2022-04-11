Торонто, Канада, 11 апреля 2022, 05:01 — REGNUM Мужчина получил смертельные ранения в результате стрельбы, которую затеял неизвестный на одной из центральных улиц канадского города Торонто. Об этом 10 апреля сообщил телеканал Global News.
Информация о стрельбе поступила сотрудникам полиции в ночь на 10 апреля. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 36-летнего мужчину с несколькими огнестрельными ранениями. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось.
Неизвестный злоумышленник объявлен в розыск, его личность устанавливается. Известно, что подозреваемый — мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, чернокожий. В момент совершения нападения на лице предполагаемого злоумышленника была медицинская маска.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадском Галифаксе в провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погиб один человек.
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