Торонто, Канада, , 05:01 — REGNUM Мужчина получил смертельные ранения в результате стрельбы, которую затеял неизвестный на одной из центральных улиц канадского города Торонто. Об этом 10 апреля сообщил телеканал Global News.

Стрельба Lisa Roe

Информация о стрельбе поступила сотрудникам полиции в ночь на 10 апреля. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 36-летнего мужчину с несколькими огнестрельными ранениями. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось.

Неизвестный злоумышленник объявлен в розыск, его личность устанавливается. Известно, что подозреваемый — мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, чернокожий. В момент совершения нападения на лице предполагаемого злоумышленника была медицинская маска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадском Галифаксе в провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погиб один человек.

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