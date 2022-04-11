Медики пока не определились, действительно ли «Омикрон» — тот самый штамм, который положит начало концу пандемии коронавируса. Однако ограничения, с которыми россияне живут уже более двух лет, осторожно, но отменяют. Так, например, Роспотребнадзор решил, что больше не требуется карантин для контактировавших с больными COVID-19. Кроме того, переболевших коронавирусом теперь будут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Всё больше разговоров о том, что «Омикрон» похож на обычную ОРВИ. Вот и в лёгкие якобы вирус уже не опускается, и на отсутствие запахов пациенты перестают жаловаться. При этом те, кто болеет не в лёгкой форме или бессимптомно, всё же говорят о сильной ломоте в теле, высокой температуре, боли в горле. Ну и традиционно продолжается агитационная кампания за вакцинацию. Утверждают, что хотя бы переболеете легче. Подробности о ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11:00 08.02.2022 В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 68 пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 123 человека, скончались от осложнений шесть жителей. Об этом: В Брянской области за сутки госпитализировали 68 ковид-пациентов

11:01 08.02.2022 Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

11:02 08.02.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 февраля 2022 года вакцинированы 1 300 539 (всего +1013 за сутки) человек, в том числе 1505 детей в возрасте 12−17 лет (+1 за сутки). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты чуть более тысячи человек

11:02 08.02.2022 Данные на 8 февраля: в России за минувшие сутки выявлено 165 643 новых случая заражения. Умерло 698 человек.

11:02 08.02.2022 Выполнение ПЦР-тестирования. Официальный портал правительства Ростовской области

11:02 08.02.2022 Количество несовершеннолетних, привитых от коронавируса в Приамурье, приближается к 600. Всего вакцину получили 568 жителей региона в возрасте 12−17 лет. Подробности в материале: В Амурской области израсходовали уже 80% вакцины от COVID-19 для подростков

11:03 08.02.2022 Цифры поползли вниз. В Москве за сутки выявлено 12 902 новых заболевших коронавирусом.

11:04 08.02.2022 А вот статистика по попавшим в больницы: за сутки в России госпитализированы 20 185 человек с COVID-19, накануне — 10 843.

11:05 08.02.2022 По данным оперштаба, всего в РФ за сутки выявлено 165 643 случая инфицирования коронавирусом. При этом накануне было зафиксировано 171 905 заболевших.

11:06 08.02.2022 В Москве за сутки госпитализированы 1566 пациентов с коронавирусом, накануне — 1322.

11:07 08.02.2022 Почти 290 подростков получили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Прививочные пункты в Самарской области развернуты в восьми медицинских учреждениях Тольятти, Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о темпах вакцинации подростков от COVID-19

11:08 08.02.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 8 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей, растёт число тяжелобольных пациентов COVID-19. С начала нового учебного года выявлены уже 13 209 зараженных коронавирусом детей (+895 за сутки). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии. Подробности в материале: В Алтайском крае увеличилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19

11:13 08.02.2022 За сутки в России госпитализировали с коронавирусом 20 185 пациентов. Об этом 8 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки госпитализировали 20185 заболевших COVID-19

11:15 08.02.2022 Распределение заболевших за сутки по регионам: — Москва — 12 902 — Санкт-Петербург — 11 014 — Московская область — 8 486 — Нижегородская область — 5 250 — Свердловская область — 5 245 — Красноярский край — 5 011 — Пермский край — 4 804 — Челябинская область — 4 400 — Воронежская область — 4 003 — Самарская область — 3 815 — Алтайский край — 3 762 — Югра — 3 508 — Ростовская область — 3 312 — Новосибирская область — 3 214 — Архангельская область — 3 009 — Краснодарский край — 2 907 — Тюменская область — 2 763 — Якутия — 2 708 — Тульская область — 2 610 — Иркутская область — 2 497 — Оренбургская область — 2 477 — Башкирия — 2 396 — Омская область — 2 334 — Ленинградская область — 2 214 — Ямал — 2 166 — Владимирская область — 2 164 — Вологодская область — 2 040 — Пензенская область — 1 917 — Калининградская область — 1 909 — Удмуртия — 1 863 — Кемеровская область — 1 851 — Волгоградская область — 1 683 — Тверская область — 1 654 — Коми — 1 645 — Бурятия — 1 632 — Кировская область — 1 548 — Саратовская область — 1 487 — Калужская область — 1 423 — Приморский край — 1 420 — Ульяновская область — 1 387 — Липецкая область — 1 320 — Хабаровский край — 1 319 — Рязанская область — 1 292 — Ярославская область — 1 247 — Татария — 1 241 — Курганская область — 1 214 — Мурманская область — 1 213 — Брянская область — 1 200 — Забайкальский край — 1 175 — Тамбовская область — 1 159 — Белгородская область — 1 156 — Чувашия — 1 068 — Хакасия — 1 051 — Ставропольский край — 1 045 — Карелия — 1 033 — Томская область — 995 — Костромская область — 937 — Орловская область — 920 — Крым — 887 — Астраханская область — 851 — Новгородская область — 790 — Дагестан — 726 — Смоленская область — 692 — Севастополь — 659 — Тува — 580 — Чечня — 570 — Ивановская область — 559 — Амурская область — 526 — Марий Эл — 525 — Адыгея — 510 — Псковская область — 507 — Мордовия — 502 — Калмыкия — 415 — Кабардино-Балкария — 402 — Карачаево-Черкесия — 395 — Камчатский край — 369 — Ингушетия — 365 — Сахалинская область — 215 — Северная Осетия — Алания — 213 — Алтай — 197 — Магаданская область — 141 — Ненецкий автономный округ — 92 — Еврейская автономная область — 71 — Чукотский автономный округ — 56

11:21 08.02.2022 За минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1566 пациентов. Об этом 8 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Читайте также: Более 1,5 тыс. человек госпитализировали в Москве с COVID-19 за сутки

11:21 08.02.2022 В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ временно переведены более 8,7 тыс. школьных классов. Читайте также: В Петербурге на «дистант» из-за ковида отправлены 8,7 тыс. школьных классов

11:25 08.02.2022 В Воронежской области в коронавирусные стационары поступили ещё 349 человек. Данные за сутки опубликованы 8 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 февраля, сообщалось о 176 госпитализированных. Об этом: В Воронежской области госпитализированы ещё 349 ковид-пациентов

11:26 08.02.2022 В Удмуртии по состоянию на 8 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1659 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 86 756 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 102 505 случаев заражения коронавирусом, из них 2044 — за минувшие сутки. Читайте также: В Удмуртии за сутки после COVID-19 выписались более 1,6 тыс. человек

11:28 08.02.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 февраля прививку от коронавируса сделали 687 966 человек. Второй компонент препарата получил 538 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Около 107 тыс. жителей Удмуртии прошли ревакцинацию от коронавируса

11:29 08.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 5011 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 428 человек (7 февраля — 80 человек). Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки госпитализировали более 400 ковид-пациентов

11:32 08.02.2022 В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки доставлены 479 пациентов, данные 8 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее сообщалось о 452 госпитализированных. Подробности в материале: На Кубани в больницы попали 479 пациентов за сутки

11:32 08.02.2022 В Саратовской области за сутки доставили в инфекционные больницы 290 пациентов, выписали по выздоровлении 229 человек. Всего за время пандемии по состоянию на 8 февраля вылечились 131 246 человек. Подтверждено 155 959 случаев заражения коронавирусом, из них 1487 новых. За последние 24 часа умерли семь ковид-пациентов. Всего в регионе от COVID-19 скончались 5415 человек. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки госпитализировали 290 пациентов с COVID-19

11:32 08.02.2022 В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 2013 человек. Выявлено при этом 572 новых случая заражения коронавирусом. Об этом: 2 тысячи ковид-пациентов выздоровели за сутки в Туве

11:33 08.02.2022 Эффективность защиты российской вакцины «КовиВак» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет около 62%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. «Это порядка 62%, по нашим данным, но это <…> предварительные данные», — сказал Ишмухаметов. Читайте также: Эффективность «КовиВака» против «Омикрона» составила 62%

11:34 08.02.2022 За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 897 человек с диагнозом «ковид», что на 291 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 8 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Об этом: В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 897 человек

11:34 08.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 14 человек. Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Читайте также: За сутки в Красноярском крае скончались 14 пациентов с коронавирусом

11:35 08.02.2022 Уровень мужских гормонов при COVID-19 у пациента снижается, однако он приходит в норму после его выздоровления. Данные соответствующего исследования Сеченовского университета 8 февраля приводит пресс-служба указанного вуза. Подробности в материале: Ученые выяснили, что COVID-19 не опасен для половой функции мужчин

11:37 08.02.2022 В COVID-центры Пермского края за сутки (7 февраля) доставлены 374 пациента, что на 127 госпитализаций больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб. В связи с выздоровлением выписано из стационаров за сутки 588 человек. С начала пандемии от болезни оправились 161 796 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 7896 пермяков, в том числе 15 — за минувший день. На сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 3349 человек. Коечный фонд свободен на 17,5%. Состояние 249 пациентов оценивается как тяжелое. Об этом: В Прикамье за сутки госпитализировали 374 пациента с COVID-19

11:42 08.02.2022 В Татарии за сутки госпитализировали 545 носителей коронавирусной инфекции. Выявили за последние 24 часа 1241 новый случай заражения, накануне подтвердили 1305 тестов. Всего по состоянию на 8 февраля зарегистрировали 57 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 41 024 пациента, скончались 1633 человека. За сутки больничный закрыли 565 пациентов, умерли шестеро инфицированных. Об этом: В Татарии за сутки выздоровели 565 ковид-пациентов

11:42 08.02.2022 В детских поликлиниках Благовещенска за неделю резко возросло количество обращений с симптомами ОРВИ. Нагрузка на врачей выросла в два раза. Подробности в материале: В Приамурье нагрузка на детских врачей в «красной зоне» выросла в два раза

11:42 08.02.2022 В Курской области, по данным на 7 февраля, от коронавируса привиты 516 подростков. Из взрослых первым компонентом привиты 689 тыс. 647 человек. Полностью прошли вакцинацию 663 тыс. 978 курян. Об этом: В Курской области от коронавируса привились более 500 подростков

11:49 08.02.2022 За прошедшие сутки в Омской области выявили 2334 носителя коронавируса, выздоровели 1202 человека. Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Омской области выздоровели ещё 1202 ковид-пациента

11:51 08.02.2022 Коронавирус будет преодолевать иммунитет, имеющийся у населения на сегодняшний день, через новые штаммы. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер», — сказал Гинцбург. Читайте также: Гинцбург заявил о преодолении иммунитета новыми штаммами коронавируса

11:55 08.02.2022 Появления новых штаммов коронавируса удастся избежать, если темпы вакцинации за короткое время возрастут в несколько раз. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «[Новых штаммов удастся избежать,] если мы только сразу, опять же таки в течение короткого времени всех накроем вакциной», — сказал Гинцбург. Читайте также: Гинцбург рассказал, как избежать появления новых штаммов коронавируса

11:56 08.02.2022 В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 1917 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 151 пациента. В стационары госпитализировали 210 носителей инфекции. Всего по состоянию на 8 февраля количество заражений коронавирусом в регионе достигло 117 269 случаев. Выздоровели 97 312 пациентов, скончались 4952 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 11 пациентов. Подробности в материале: В Пензенской области за сутки госпитализировали 210 ковид-пациентов

11:59 08.02.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 8 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 8486 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 3744 случая меньше аналогичного показателя 7 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 12 230 человек, а днем ранее — у 10 443 жителей Подмосковья. Подробности в материале: В Подмосковье резко снизилась заболеваемость COVID-19

11:59 08.02.2022 За прошедшие сутки в Омской области скончались 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (7 февраля — 14). Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё 15 человек

12:02 08.02.2022 В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Читайте подробнее: Ещё 572 пациента переболели ковидом в Чувашии

12:03 08.02.2022 В Свердловской области резко возросло число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 7 февраля, в COVID-центры региона поступили еще 826 человек. Днем ранее этот показатель составлял 125, сообщили в федеральном оперштабе. Об этом: В Свердловской области госпитализировали еще 826 ковид-пациентов

12:03 08.02.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 38 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 8 февраля официальном порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Подробности в материале: Еще 38 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:08 08.02.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9998 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 8 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 674 190 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 845 413. Читайте подробнее: За сутки 9998 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:12 08.02.2022 В Оренбургской области из ковидных больниц за прошедшие сутки (7 февраля) в связи с выздоровлением выписали 859 пациентов. За этот же период госпитализировано 250 оренбуржцев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, число госпитализированных значительно выросло по сравнению с предыдущими сутками: с 35 до 250. Увеличился и показатель выписки из клиник: с 621 до 859. Читайте подробнее: В Оренбуржье за сутки из COVID-центров выписали 859 пациентов

12:12 08.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 121 ковид-пациент, сообщает федеральный штаб 8 февраля. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1423 человек. Днём ранее, 7 февраля, в регионе был зарегистрирован 1501 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 79 491 человека. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализирован 121 ковид-пациент

12:14 08.02.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 742 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 8 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 456 человек. Подробности в материале: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 742 человека

12:16 08.02.2022 В Чувашии после тестовых испытаний заработал медико-консультационный центр для помощи амбулаторным пациентам с коронавирусом. Читайте подробнее: В Чувашии заработал медико-консультационный центр для ковидных больных

12:17 08.02.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 126 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1320 новых случаев заражения коронавирусом — на 351 больше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев. Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 126 ковид-пациентов

12:18 08.02.2022 Клинические исследования интраназальной формы вакцины «Спутник V» проходят успешно, сейчас обсуждается возможность сокращения их сроков, чтобы как можно быстрее начать её применение, сообщил «Интерфаксу» глава Центра им. Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург.

12:19 08.02.2022 В Челябинской области за 7 февраля зафиксировали смерть сразу 20 пациентов от COVID-19. Эти данные 8 февраля приводит оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выросло число умерших от COVID-19 за сутки

12:21 08.02.2022 Директор Центра им. Гамалеи Минздрава России академик РАН Александр Гинцбург заявил, что новые мутации коронавируса COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер, и нельзя сказать, станет ли вирус при этом менее опасным.

12:21 08.02.2022 За последние сутки в Петербурге развернули еще 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сообщили 8 февраля в городском оперштабе. Читайте подробнее: В Петербурге за сутки развернули еще 200 коронавирусных коек

12:22 08.02.2022 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королёве. Об этом 8 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 990. Следом за Королёвом идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 969 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 639 человек. Читайте также: Королёв лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

12:24 08.02.2022 В Курской области за последние сутки были госпитализированы 112 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 22 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Об этом: В Курской области за сутки госпитализированы 112 ковид-пациентов

12:26 08.02.2022 За прошедшие сутки в Томской области выявили 995 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 266 пациентам. Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Томской области за сутки госпитализировали 266 ковид-пациентов

12:29 08.02.2022 За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 20 185 пациентов с COVID-19, также было выявлено 165 643 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки госпитализировали 20185 пациентов с COVID-19

12:29 08.02.2022 В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом. Выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом — на 42 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено шесть новых летальных случаев. Об этом: В Астраханской области за сутки госпитализированы 97 ковид-пациентов

12:34 08.02.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 208 пациентов с коронавирусом. Выявлено 2164 новых случая заражения коронавирусом — на 117 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 208 ковид-пациентов

12:35 08.02.2022 В Ульяновской области увеличилось суточное количество заразившихся коронавирусом и число госпитализированных. Об этом: В Ульяновской области за сутки перевели в стационары 126 ковидных больных

12:37 08.02.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 111 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1159 новых случаев заражения коронавирусом — на 52 больше, чем сутками ранее. Подтверждено три новых летальных случая. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 111 ковид-пациентов

12:38 08.02.2022 Производство вакцины «КовиВак» резко возрастёт в 2022 году. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24». Об этом: Названы планы по выпуску «КовиВака» в 2022 году

12:39 08.02.2022 В Ульяновской области резко увеличилось суточное количество переболевших ковидом. Читайте подробнее: В Ульяновской области вылечились от ковида ещё 750 пациентов

12:50 08.02.2022 В Белгородской области за минувшие сутки лечение от COVID-19 завершили ещё 468 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов, записался на вакцинацию 841 человек. Подробности в материале: В Белгородской области лечение от COVID-19 завершили ещё 468 пациентов

12:54 08.02.2022 Эффективность вакцин против коронавируса, по предварительным данным, стала меньше, когда в мире распространился новый штамм «Омикрон». Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24». Об этом: В Центре Чумакова оценили эффективность «Ковивака» против «Омикрона»

12:54 08.02.2022 Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Томской области жертвами COVID-19 стали уже 716 пациентов

13:02 08.02.2022 В Кемеровской области на сегодняшний день на дистанционном мониторинге лечатся 22 154 пациента с ОРВИ и коронавирусом. Лекарства амбулаторным пациентам доставляют более 600 автомобилей. Подробности в материале: Для доставки лекарств кузбассовцам на дом задествованы 600 автомобилей

13:02 08.02.2022 Гражданам имеет смысл использовать разные вакцины при ревакцинации от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Лучше использовать разные платформы» — о ревакцинации

13:03 08.02.2022 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3312 человек (на 99 случаев заражения больше, чем днём ранее), выписан с выздоровлением 851 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 8 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области переболели COVID-19 более 192 тыс. пациентов

13:05 08.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 8 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7734 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Приангарье значительно сократилось число госпитализированных с COVID-19

13:07 08.02.2022 В Пензенской области всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», которая была запланирована к проведению на 12 февраля, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе перенесена на 27 февраля. Читайте подробнее: В Пензенской области перенесли гонку «Лыжня России»

13:10 08.02.2022 В Ростовской области ежедневно растёт число амбулаторных пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 февраля. Читайте также: В Ростовской области выросло число амбулаторных пациентов с коронавирусом

13:19 08.02.2022 511 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что в регионе за сутки выявили 3815 носителей коронавируса. Читайте также: В Самарской области за сутки госпитализировали 511 пациентов с COVID-19

13:22 08.02.2022 В Ростовской области за последние сутки вторую прививку от COVID-19 получили чуть более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 февраля. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки от COVID-19 привиты около тысячи человек

13:23 08.02.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 579 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 233 919 человек на утро 8 февраля. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 583 жителя области. С начала пандемии в регионе выявлено 280 900 случаев заражения коронавирусом, из них 5250 — за минувшие сутки. Подробности в материале: Почти 600 жителей Нижегородской области выписались после COVID-19 за сутки

13:25 08.02.2022 Власти Ингушетии предпринимают меры в связи с ростом численности заболевших COVID-19. На днях был увеличен на 500 мест коечный фонд ковидных госпиталей, сообщил и. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев. Подробности в материале: В Ингушетии коечный фонд ковидных госпиталей увеличили на 500 мест

13:32 08.02.2022 В Нижегородской области при секвенировании в 87% случаев заражения коронавирусом выделается штамм «Омикрон». Всего подтверждено 268 случаев заражения новым штаммом, однако число носителей «Омикрона» значительно выше, поскольку секвенирование проводится выборочно. Читайте подробнее: В Нижегородской области 87% случаев заражения приходятся на штамм «Омикрон»

13:39 08.02.2022 В Пензенской области с ростом заболеваемости существенно возросла нагрузка на медиков. В связи с этим увеличен штат сотрудников кол-центров. К 7 февраля их численность достигла 185 человек. На следующей неделе штат операторов увеличат еще на 30 человек, заявил об этом глава облминздрава Вячеслав Космачев. Подробности в материале: В Пензенской области количество обращений в кол-центры возросло в семь раз

13:40 08.02.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3419 человек, в том числе 195 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В новосибирские стационары госпитализированы 3,4 тыс. человек

13:46 08.02.2022 В Дагестане временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Такое решение приняли в минздраве республики из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом: В поликлиниках Дагестана приостановлено оказание плановой медпомощи

13:47 08.02.2022 429 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 2396 носителей коронавируса. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки госпитализировали почти 430 пациентов с COVID-19

13:47 08.02.2022 В Марий Эл по состоянию на 8 февраля выздоровели с начала пандемии 29 407 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 147 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 36 357 случаев заражения коронавирусом, из них 525 — за последние сутки. Об этом: В Марий Эл после COVID-19 выздоровели ещё 147 человек

13:48 08.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 8 февраля 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +12 902/2 524 235 (63,2%) ☑️Санкт-Петербург +11 014/1 168 366 (86,9%) ☑️Московская область +8 486/845 413 (71,5%) ☑️Нижегородская область +5 250/280 900 (63,7%) ☑️Свердловская область +5 245/257 103 (63,4%) ☑️Красноярский край +5 011/218 085 (65,4%) ☑️Пермский край +4 804/219 255 (66,6%) ☑️Челябинская область +4 400/197 634 (61,4%) ☑️Воронежская область +4 003/243 564 (69,4%) ☑️Самарская область +3 815/250 441 (75,9%). Цитата канала «16 негритят».

13:48 08.02.2022 Вакцинация против новойо коронавирусной инфекции в Оренбурге. orenburg-gov.ru.

13:48 08.02.2022 ТОП-10 региона РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 8 февраля 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +85/39 602 ☑️Санкт-Петербург +67/30 398 ☑️Московская область +38/13 630 ☑️Челябинская область +20/6 589 ☑️Нижегородская область +19/10 679 ☑️Ростовская область +16/10 104, Иркутская область +16/7 552, Алтайский край +16/7 524 ☑️Пермский край +15/7 896, Новосибирская область +15/4 739, Омская область +15/3 649 ☑️ Свердловская область +14/10 084, Красноярский край +14/9 574 ☑️Самарская область +13/6 798, Ставропольский край +13/6 557 ☑️Краснодарский край +12/10 141, Волгоградская область +12/6 075, Ярославская область +12/2 156. Цитата канала «16 негритят».

13:49 08.02.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 февраля лечение получают 838 пациентов, из них у 519 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 718 пациентов диагностирована пневмония. Читайте также: В ковид-стационары Марий Эл за сутки попали 86 человек

13:51 08.02.2022 В Свердловской области пока не будут возвращать QR-коды. Об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. Читайте также: В Свердловской области не планируют возвращать QR-коды

13:55 08.02.2022 С начала пандемии в Подмосковье провели уже более 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области. На данный момент лаборатории, которые проводят ПЦР-исследования на территории региона переведены в режим усиленной работы по причине роста заболеваемости COVID-19, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом: В Подмосковье провели свыше 15,5 млн ПЦР-исследований на коронавирус

13:56 08.02.2022 В Ленинградской области за сутки госпитализировали 202 человека, заболевших COVID-19, что на 75 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона. Об этом: В Ленобласти за сутки положили в больницы 202 человека с ковидом

13:57 08.02.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 200 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 205 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 47 614 случаев заражения коронавирусом, из них 502 — за минувшие сутки. Читайте также: В Мордовии ещё 200 человек выздоровели после COVID-19

13:58 08.02.2022 В Пензенской области с начала прививочной кампании иммунизацию от COVID-19 прошли 590 подростков. Для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет развернуто 37 прививочных пунктов, восемь из них находятся в Пензе, два — в Кузнецке. Об этом: В Пензенской области от COVID-19 привили почти 600 подростков

14:00 08.02.2022 Новосибирский метрополитен перешёл на вариантный график движения поездов. Причина — резкий рост общего числа заразившихся коронавирусом и снижение пассажироперевозки, сообщили в пресс-службе подземки. Читайте подробнее: Из-за коронавируса изменился график работы Новосибирского метрополитена

14:00 08.02.2022 Инфекционный госпиталь в Новосибирской области. zdrav.nso.ru

14:01 08.02.2022 В Оренбургской области губернаторским антиковидным указом продлен режим повышенной готовности по 15 февраля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Из документа исключил ряд пунктов по поводу ПЦР-тестирования. В частности отменили обязательное ПЦР-тестирование по прибытии в Оренбуржье из других регионов или из-за рубежа и о карантине для контактировавших с заболевшими коронавирусом. С работодателей снимается обязанность по тестированию вернувшихся из командировок сотрудников и ограничения по допуску их на рабочие места. Читайте также: В Оренбуржье продлён режим повышенной готовности

14:09 08.02.2022 В Рязанской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 439 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы 178 человек, зарегистрировано пять летальных исходов. Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки выписали 439 ковид-пациентов

14:09 08.02.2022 В Новосибирске отменили подведение итогов работы социальной отрасли за 2021 год. Читайте также: В Новосибирске отменили очное подведение итогов из-за коронавируса

14:12 08.02.2022 В Вологодской области за последние стуки коронавирус выявили у 2 040 человек, 178 из них попали в стационеры медучреждений, сообщает оперштаб. Читайте также: На Вологодчине за сутки скончались пять ковид-пациентов

14:22 08.02.2022 В Курганской области за сутки на 8 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 107 человек, выписался по выздоровлению 435. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 1220 заражённых коронавирусом курганцев, на шесть человек больше, чем днём ранее. Об этом: В Курганской области за сутки в больницу с COVID-19 попали 107 человек

14:34 08.02.2022 В Саратовской области по состоянию на 8 февраля среди циркулирующих штаммов вируса SARS-CoV-2 всего зарегистрировано 134 случая заражения штаммом «Омикрон» у лиц, не выезжавших за пределы региона. Из них 60 человек — работающее население, 39 — пенсионеры, 28 — дети до 18 лет, семь — студенты ВУЗов. Читайте подробнее: В Саратовской области провели более 3,38 млн исследований на COVID-19

14:35 08.02.2022 Пользователи социальных сетей из Самарской области активно обсуждают новость о возможности оформления больничного листа в дистанционном формате. Как получить лист нетрудоспособности, не посещая медучреждение, разъяснили в областном минздраве: больничный лист в дистанционном формате могут оформить пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом гриппа или ОРВИ. Подробности в материале: «Горячая линия… Ждите…» — сети о дистанционных больничных и фатализме

14:37 08.02.2022 Школьникам Челябинской области пока не грозит массовый уход на карантин или дистанционное обучение. Об этом заявила журналистам замглавы отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова. Подробности в материале: Челябинских школьников не будут массово отправлять на карантин

14:38 08.02.2022 В Добрянском городском округе Пермского края вокруг зарплат учителей во время дистанционного обучения разразился скандал. Стоимость аудиторной нагрузки оказалась сниженной, из-за чего преподаватели потеряли в зарплате от 400 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщают СМИ. Педколлектив полазненской средней школы №3 обратился к прокурору Прикамья с просьбой провести проверку и принять меры по восстановлению прав педагогов. По словам главы муниципалитета, финансовая проблема возникла в школах №1 и №3 в Полазне. Директора этих образовательных учреждений неправильно подготовили документы. После работы над ошибками деньги выплатят, как положено. Ситуацию прокомментировали в минобре, назвав действия администрации Добрянского городского, которые привели к ошибке с оплатой труда учителей, недопустимыми и некомпетентными. Виновных чиновников накажут, а учителям в ближайшее время, после перерасчета, выплатят «потерянные» денежные средства. Об этом: Зарплаты пермских учителей во время «дистанта» оказались в центре скандала

14:51 08.02.2022 В Югре за сутки на 8 февраля госпитализированы 169 больных с COVID-19, 365 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 3508 новых случаев заражения коронавирусом, на 418 меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Югре за сутки госпитализированы ещё 169 человек с COVID-19

14:52 08.02.2022 За последние сутки в Коми выявили 1645 носителей коронавируса, 192 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Коми за сутки госпитализировали почти две сотни ковид-пациентов

14:55 08.02.2022 В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировано 333 пациента с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 377 человек, скончались от осложнений 12 жителей. Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки госпитализированы 333 пациента с COVID-19

15:13 08.02.2022 В палате ковидного госпиталя. Источник: minzdrav.gov.ru

15:19 08.02.2022 Ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, заявил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подробности в материале: Мишустин заявил об «огромной нагрузке» на систему здравоохранения РФ

15:21 08.02.2022 Стационары Псковской области за сутки пополнились на 54 человека с ковидным диагнозом, сообщили 8 февраля в федеральном штабе. Это на 35 человек больше, чем сутками ранее. Подробности в материале: За сутки в стационары Псковской области положили 54 человека с COVID-19

15:22 08.02.2022 Возможность дистанционного оформления больничных листов введена в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в оперативной группе правительства региона. Читайте также: В Рязанской области ввели оформление больничных листов онлайн

15:22 08.02.2022 Руководителям российских регионов поручено заняться формированием резерва коечного фонда, заявил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин: регионам поручено формировать резерв коечного фонда

15:28 08.02.2022 Возможно совмещение вакцин от гриппа и коронавируса. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Эксперт оценил потенциал комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

15:35 08.02.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 февраля за сутки госпитализировано 64 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 712 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 779 ямальцев. Заразились коронавирусом 1214 человек — на 232 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 63 вахтовика. Об этом: На Ямале за сутки госпитализировали 64 ковид-пациента

15:36 08.02.2022 Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Источник: altairegion22.ru

15:40 08.02.2022 В Москве происходит снижение заражений штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 8 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности в материале: Собянин заявил о снижении в Москве заражений «Омикроном»

15:44 08.02.2022 На сегодняшний день в России для пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, развёрнуто 211 тысяч коек. Об этом 8 февраля на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко назвал число развёрнутых в России коек для пациентов с COVID-19

15:44 08.02.2022 В России порядка 93% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил 8 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко: большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно

15:45 08.02.2022 В резерве в московских больницах имеется около 5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Об этом 8 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин: в Москве нарастили коечный фонд «с запасом»

15:49 08.02.2022 В России от COVID-19 на сегодняшний день привили 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко назвал число привитых от COVID-19 подростков

15:56 08.02.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 267 ковидных пациентов, 39 госпитализировано с COVID-19. Об этом 8 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 8 февраля коронавирус выявили у 2763 тюменцев. Это на 257 человек меньше, чем днём ранее. Об этом: В Тюменской области за сутки госпитализировали 267 ковид-пациентов

15:57 08.02.2022 В России лишь 6,5% болеющих коронавирусной инфекцией нуждаются в стационарном лечении. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко: стационарное лечение нужно 6,5% заболевших COVID-19

15:59 08.02.2022 Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 8 февраля на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. «Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю», — сказала Попова. Об этом: Попова: в России заболеваемость COVID-19 стала расти медленнее

16:00 08.02.2022 За последние сутки в Архангельской области выявили 2969 заболевших ковидом, 191 пациента пришлось госпитализировать, сообщает оперштаб. Читайте также: В Архангельской области за сутки госпитализировали 191 ковид-пациента

16:01 08.02.2022 В России коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией находится в достаточных объёмах. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко заявил о достаточных объёмах коечного фонда в России

16:02 08.02.2022 За последние сутки в Петербурге первую часть прививки от коронавирусной инфекции сделали всего 595 человек, сообщили 8 февраля в региональном оперштабе. Закончили цикл вакцинации за прошедшие сутки 2077 человек. Таких низких цифр вакцинации в городе давно не наблюдалось. Читайте подробнее: В Петербурге суточная вакцинация от ковида опустилась до неприличных цифр

16:09 08.02.2022 Роспотребнадзор настоятельно рекомендует высшим учебным заведениям Нижегородской области перейти на смешанный формат обучения. Об этом: Нижегородским вузам рекомендуют частично перевести обучение на «удалёнку»

16:16 08.02.2022 В России начали снижаться темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. По словам главы надзорного ведомства, эпидемическая ситуация на территории России непрерывно ухудшается на протяжении последних четырех недель (с 10 января 2022 года — прим. ИА REGNUM). Однако в последние дни темпы распространения коронавируса замедлились. Читайте также: Попова заявила о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

16:23 08.02.2022 Во всех регионах России началась вакцинация детей. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко: вакцинация детей началась во всех регионах РФ

16:30 08.02.2022 В период с 31 января по 7 февраля практически во всех субъектах России увеличилось количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. По словам главы надзорного ведомства, заболеваемость COVID-19 растет на территории всей страны. Из-за этого доля Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в плане выявленных случаев заражения сократилась до 32,3%. Читайте также: Попова: заболеваемость COVID-19 снизилась только в Москве

16:32 08.02.2022 За последние сутки в Мурманской области выявили 1213 случаев COVID-19, 116 человек госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Мурманской области за сутки коронавирус унёс шесть жизней

16:40 08.02.2022 На удалённую работу в связи со сложной эпидемической ситуацией отправили своих сотрудников 63% компаний Санкт-Петербурга. Об этом 8 февраля сообщили в исследовательском центре портала Superjob.ru. Читайте подробнее: В Петербурге более 60% компаний перевели своих работников на «удалёнку»

16:44 08.02.2022 Максимальный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России отмечается в возрастной группе детей до 1 года и пожилых людей старше 65 лет. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. По её словам, рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах. Однако сильнее всего эта тенденция выражена среди детей возрастом до 1 года и пожилых людей старше 65 лет. Читайте также: Попова: максимальный рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован у младенцев

16:44 08.02.2022 «С 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела, следует из приказа Минздрава», — RT на русском.

16:44 08.02.2022 Доминирующим штаммом коронавируса в России остается «Омикрон». Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. «По мониторингу изменчивости вируса и выявлению штаммов вируса хочу отметить, что «Омикрон» составляет более 60% и «Дельта» — около 35%», — сказала Попова. Читайте также: Попова: 35% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Дельта»

16:59 08.02.2022 Два новых пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открылись 8 февраля в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Рязани открыли ещё два пункта бесплатного тестирования на COVID-19

17:05 08.02.2022 Действие дополнительных антикоронавирусных мер на территории Воронежской области продлено до 16 февраля. Решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили 8 февраля в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Воронежский губернатор продлил запрет на работу театров и кинотеатров

17:13 08.02.2022 Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость системы мер для упреждающего реагирования на биологические риски. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Об этом: Путин: России нужна инфраструктура для предотвращения биологических рисков

17:28 08.02.2022 Пилотный проект современной инфекционной службы, которая охватит всю Волгоградскую область и которая может в дальнейшем стать проектом для масштабирования в других сопоставимых субъектах России, предложил создать 8 февраля губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Об этом: Волгоградский губернатор предложил пилотный проект инфекционной службы

17:30 08.02.2022 Мэрия Нижнего Новгорода пока не планирует вводить полный карантин и дистанционное обучение во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Читайте подробнее: В вузах и школах Нижнего Новгорода не будут вводить дистанционное обучение

17:31 08.02.2022 Медсертификаты по результатам теста на наличие антител к COVID-19 можно будет получать с 21 февраля. В соответствующем указе Минздрава РФ, текст которого опубликован 8 февраля на интернет-портале правовой информации, глава ведомства Михаил Мурашко поручил внести изменения в приложения к приказу министерства от 12 ноября 2021 года, касающегося медицинского сертификата о профилактических прививках от COVID-19. Читайте также: Минздрав сообщил, когда можно получить медсертификат по тесту на антитела

18:40 08.02.2022 Вакцинация в Оренбурге. Источник: orenburg-gov.ru

19:04 08.02.2022 В Липецкой области 274 подростка привились вакциной «Спутник М». Из взрослых в регионе привиты 743,8 тыс. человек, 127,2 тыс. вакцинированы повторно. План выполнен на 86,7%. Двукратно привиты 720,3 тыс. человек. Об этом: В Липецкой области почти 300 подростков привились от коронавируса

19:49 08.02.2022 Переболевшим коронавирусом жителям Нижегородской области теперь будут закрывать больничные листы без проведения контрольного теста ПЦР. Подробности в материале: Нижегородцам разрешили закрывать больничный по COVID-19 без ПЦР-теста

20:25 08.02.2022 В Архангельске открыли второй центр экспресс-тестирования на ковид. Таким образом, в регионе работают шесть пунктов быстрой проверки на инфекцию, сообщает областное правительство. Читайте подробнее: В Архангельской области число центров ковид-тестирования выросло до шести

21:07 08.02.2022 В Югре стартовала прокурорская проверка сигналов о завышении цен на экспресс‑ и ПЦР-тесты на коронавирус. Также будет проверено ценообразование на услуги тестирования в частных клиниках. Читайте также: В Югре проверят ценообразование на ПЦР-тесты и экспресс-тесты на COVID-19

21:54 08.02.2022 В Вологодской области за последние две недели количество заболевших ковидом детей выросло в семь раз: с 548 до 3641 человека. Читайте также: На Вологодчине число больных ковидом детей выросло в семь раз

22:28 08.02.2022 В Мурманской области за неделю выявили 157 нарушений антиковидного режима. Проверки проводились в общественных учреждениях и на транспорте. Читайте подробнее: В Мурманской области за неделю выявили 157 антиковидных ограничений

22:37 08.02.2022 Медик заходит в процедурный кабинет детского ковидного отделения. Александр Погожев © ИА REGNUM

04:40 09.02.2022 В Хабаровском крае власти намерены постепенно смягчать коронавирусные ограничения. Подробности в материале: В Хабаровском крае ослабят некоторые коронавирусные ограничения

04:48 09.02.2022 В Приморье за сутки почти на 2 тыс. увеличилось число амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. На утро 9 февраля лечение проходят уже почти 13 тыс. жителей. Об этом: В Приморье отмечается значительный рост зараженных коронавирусом

05:37 09.02.2022 Оперативный штаб Камчатки 9 февраля изменил правила перевода школьников на «удалёнку» из-за контакта с больным COVID-19. Подробности в материале: На Камчатке изменили правила перевода школьников на «удалёнку»

06:01 09.02.2022 В ковидных госпиталях Якутии находятся 5,7% пациентов от числа всех заразившихся коронавирусом. Остальные якутяне — 94,3% — лечатся дома. Читайте подробнее: Более 94% якутян с COVID-19 лечатся амбулаторно

06:12 09.02.2022 На Камчатке порядка 240 студентов колледжей и техникумов обучаются дистанционно из-за выявленных в группах больных COVID-19. Читайте также: На Камчатке более 200 студентов обучаются дистанционно из-за COVID-19

06:15 09.02.2022 Якутия закупила медикаменты для лечения коронавирусной инфекции на дому. Средства в размере 171 млн рублей были выделены из резервного фонда республики. Читайте подробнее: На лекарства от COVID-19 выделили 171 млн рублей из резервного фонда Якутии

06:22 09.02.2022 В Кемеровской области сняты некоторые противокоронавирусные меры. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона. Читайте подробнее: В Кузбассе отменили систему COVID-сертификатов

06:28 09.02.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил сам глава региона. Подробности в материале: У губернатора Новосибирской области подтвердился коронавирус

07:20 09.02.2022 В Томской области по состоянию на 8 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса привились 587 786 человек. Завершил иммунизацию 551 951 человек.

07:26 09.02.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 февраля, медицинскую помощь получают 18 143 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 16 540 пациентов, сообщает оперштаб региона. Об этом: Медицинская помощь потребовалась уже 18 тыс. кузбассовцев с коронавирусом

07:34 09.02.2022 Увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Амурской области будет стремительным. Таков прогноз руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой. Читайте также: Главный санитарный врач Приамурья прогнозирует рост заболеваемости COVID-19

07:47 09.02.2022 Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Приморья, заведующая Центром вакцинопрофилактики краевой детской клинической больницы Евгения Воробьёва предположила, что коронавирусная инфекция никуда не уйдёт. Подробности в материале: Будем вакцинироваться от COVID-19 вне эпидподъёмов — эксперт

07:50 09.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 111 638 (+1353 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Вместе с тем 97 981 пациент (+1312 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё четыре пациента с COVID-19

07:56 09.02.2022 В Ульяновской области снизилось суточное число вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые случаи инфицирования «Омикроном». Подробности в материале: Заразившиеся «Омикроном» ульяновцы не выезжали за пределы региона

07:59 09.02.2022 Резкий рост заражений коронавирусом в Забайкальском крае стал причиной, по которой власти региона готовят предложения о продлении ограничительных мероприятий по COVID-19. Читайте подробнее: В Забайкалье из-за COVID-19 готовы продлить карантинные мероприятия

08:11 09.02.2022 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2670 человек. Читайте подробнее: В Бурятии скончались ещё восемь ковид-пациентов

08:18 09.02.2022 В Чувашии увеличиваются расходы на реализацию государственной программы по развитию здравоохранения. Об этом: Чувашия получит ещё 177 млн рублей на развитие здравоохранения

08:29 09.02.2022 Наличие в организме антител к коронавирусу с 21 февраля станет основанием для выдачи сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «Приказ вступит в силу с 21 февраля», — отметили в министерстве. Об этом: В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по антителам

08:44 09.02.2022 На Камчатке от COVID-19 привили уже более 138 тыс. человек, что составляет более 70% от подлежащего вакцинации взрослого населения. Подробности в материале: На Камчатке вакцинировали от COVID-19 более 70% взрослого населения

08:49 09.02.2022 В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 1835 человек. В то же время подтвердился диагноз у 570 жителей. Подробности в материале: В Туве за сутки от COVID-19 излечились 1835 человек

08:50 09.02.2022 В Забайкалье, где ежедневно стали выявлять более тысячи новых носителей коронавируса, ситуация с заболеваемостью остается непростой, но стала вполне управляемой. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на заседании оперативного штаба региона. По ее словам, эта неделя может стать пиковой по уровню заболеваемости. Об этом: В Забайкалье ситуацию с COVID-19 назвали непростой, но управляемой

08:57 09.02.2022 Тромбоз часто встречается у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, а на его фоне может развиться тяжелая ишемия с угрозой ампутации конечности. Об этом доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал РИА Новости. «Во время пандемии таких случаев было немало», — заявил Чупин. В группе риска находятся люди с атеросклерозом, особенно те, кому прежде уже делали операции на сосудах. Об этом: COVID-19 может привести к тромбозу и ампутациям, предупредил врач

09:12 09.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 9 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7746 человек, причём 12 из них погибли за последние сутки. Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

09:18 09.02.2022 Ковидный госпиталь. Алтайский край. altairegion22.ru

09:19 09.02.2022 Воронежский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска, поданного к губернатору региона в связи с введением медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Решение принято 8 февраля. Об этом: Воронежский облсуд отклонил иск противников медсертификатов к губернатору

09:28 09.02.2022 Строительство инфекционного госпиталя намерены завершить в конце февраля в башкирском городе Туймазы. Об этом сообщил премьер министр правительства Башкирии Андрей Назаров во время посещения этого города. Сообщается, что серьезных опасений по срокам и качеству строительства этого медучреждения в настоящий момент нет. Читайте также: В Башкирии рассказали о ходе строительства инфекционного госпиталя

09:34 09.02.2022 В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно стали выявлять более 3,5 тыс. носителей коронавируса, внедрили новый формат работы медиков с инфицированными — дистанционные консультации. По данным ИА «Банкфакс», теперь, согласно приказу регионального минздрава, если больной переносит инфекцию легко и не имеет серьезных сопутствующих заболеваний, врач может по телефону поставить диагноз и выписать листок нетрудоспособности. Об этом: В Алтайском крае COVID-19 стали определять по телефону

09:47 09.02.2022 В крупнейшей школе Ростова-на-Дону, расположенной в микрорайоне Суворовском, продлили дистанционное обучение. Это связано с большим числом заболевших учеников. Читайте также: В крупнейшей школе Ростова-на-Дону продлили «дистант»

09:59 09.02.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 1003 носителя коронавируса, выздоровели 1194 человека. Об этом сообщили 9 февраля в региональном правительстве. Читайте также: COVID-19 в Хакасии: число выздоровевших за сутки превысило число заболевших

10:12 09.02.2022 В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано в ковид-стационары 239 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени в госпиталях лечатся 1999 пациентов. Читайте подробнее: В Бурятии за сутки госпитализировали 239 пациентов с COVID-19

10:14 09.02.2022 Роспотребнадзору следует дать рекомендации регионам отменить QR-коды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Роспотребнадзору советуют рекомендовать регионам отказаться от QR-кодов

10:14 09.02.2022 Более 2,4 тысячи подростков получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что в Башкирии 2427 несовершеннолетних от 12 до 17 лет получили прививку вакциной «Спутник-М». Подробности в материале: В Башкирии сообщили о ходе вакцинации подростков от COVID-19

10:14 09.02.2022 В Севастополе ещё 72 пациента госпитализированы в коронавирусные стационары, сообщили 9 февраля в пресс-службе правительства города. Накануне, 8 февраля, в больницы попали 70 ковид-пациентов. Читайте подробнее: В Севастополе за сутки госпитализировали 72 пациента с коронавирусом

10:15 09.02.2022 В Чувашии ужесточают ограничительные мероприятия. На этот раз они касаются студентов и будущих абитуриентов. Учащихся, не привившихся от COVID-19 двумя компонентами, образовательные учреждения должны перевести на «дистант». Подробности в материале: Вузам в Чувашии запретили зачислять непривитых абитуриентов

10:19 09.02.2022 Жителям Приморья уже доступна услуга по открытию дистанционного больничного листа при ОРВИ. Закрытие больничного также происходит удаленно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. Подробности в материале: Жители Приморья уже могут получить больничный лист дистанционно

10:21 09.02.2022 В Карачаево-Черкесию прибыла группа медиков из Башкирии. Специалисты Башкирского государственного медицинского университета будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, сообщили 9 февраля в региональном оперативном штабе. Коллеги из Башкирии направлены по распоряжению Минздрава России и уже приступили к работе. Всего в группе 12 врачей, в том числе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. Подробности в материале: Десант медиков из Башкирии прибыл в Карачаево-Черкесию